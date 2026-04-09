Ряду россиян напомнили о праве получать две пенсии

Депутат Стенякина заявила о праве инвалидов боевых действий получать две пенсии

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что ряд россиян может рассчитывать на страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. Ее слова приводит РИА Новости.

Депутат заявила, что право получать две пенсии есть у инвалидов боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и другие категории россиян.

«Итоговый размер государственной пенсии по инвалидности может составлять до 300 процентов от указанной суммы — 28272 рубля. Такую сумму ежемесячно получают инвалиды боевых действий I группы, которым назначена государственная пенсия», — уточнила она.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов раскрыл категорию россиян с пенсией более 500 тысяч рублей. Такие выплаты возможны только у космонавтов и летчиков-испытателей, сказал он.