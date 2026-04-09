13:00, 9 апреля 2026Силовые структуры

Рыбный рулет стоил жизни российскому программисту

В Москве суд приговорил к условному сроку продавца некачественной рыбы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maria Sbytova / Shutterstock / Fotodom  

Рыбный рулет «Тигровый» из скумбрии стоил жизни 30-летнему программисту. Об этом пишет «МК».

Он съел деликатес, купленный в интернет-магазине «Рыбец», а его подруга отказалась от еды из-за подозрительного запаха. У мужчины было аутоиммунное заболевание, и когда ему стало плохо, сначала подумали на обострение. Через несколько дней мужчины не стало. Вскрытие показало у мужчины листериоз — инфекцию, которую вызывают бактерии в испорченной рыбе.

Следователи выяснили, что рулет нельзя было есть уже после 1 декабря 2023 года. В магазине нашлась и другая просроченная продукция, а на части товара даты вообще не было.

Савеловский суд Москвы приговорил владелицу магазина к трем годам условно. Она также на два года лишилась права торговать продуктами и должна выплатить 400 тысяч рублей штрафа.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
