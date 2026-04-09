Рыбный рулет стоил жизни российскому программисту

В Москве суд приговорил к условному сроку продавца некачественной рыбы

Рыбный рулет «Тигровый» из скумбрии стоил жизни 30-летнему программисту. Об этом пишет «МК».

Он съел деликатес, купленный в интернет-магазине «Рыбец», а его подруга отказалась от еды из-за подозрительного запаха. У мужчины было аутоиммунное заболевание, и когда ему стало плохо, сначала подумали на обострение. Через несколько дней мужчины не стало. Вскрытие показало у мужчины листериоз — инфекцию, которую вызывают бактерии в испорченной рыбе.

Следователи выяснили, что рулет нельзя было есть уже после 1 декабря 2023 года. В магазине нашлась и другая просроченная продукция, а на части товара даты вообще не было.

Савеловский суд Москвы приговорил владелицу магазина к трем годам условно. Она также на два года лишилась права торговать продуктами и должна выплатить 400 тысяч рублей штрафа.