Рютте высказался о распаде НАТО

Рютте: Говорить о распаде НАТО преждевременно

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о возможном распаде альянса, заявив, что так говорить преждевременно. Об этом он рассказал в ходе выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана.

«Почему, когда мы включаем телевизоры или проверяем телефоны, мы видим нетерпеливые преждевременные наброски некролога НАТО? Позвольте мне прояснить: этот альянс пока еще смотрит в оба», — заверил он.

Генсек подчеркнул, что НАТО переживает важный период преобразований и адаптируется к новым реалиям.

Ранее Рютте заявил, что европейские страны НАТО избавляются от «нездоровой зависимости» от США в вопросах обороны. По его словам, Европа берет на себя «большую и справедливую долю» задач по обеспечению собственной обороноспособности.