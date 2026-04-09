Генсек НАТО объявил об уходе от «нездоровой зависимости»

Рютте: Европейские страны НАТО избавляются от зависимости от США

Европейские страны НАТО избавляются от зависимости от США в вопросах обороны. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

По словам Рютте, Европа берет на себя «большую и справедливую долю» задач по обеспечению собственной обороноспособности. Он добавил, что в этом вопросе пути назад «не будет, да и не должно быть».

«Это переход от нездоровой зависимости к Трансатлантическому альянсу, основанному на настоящем партнерстве», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения исключено.