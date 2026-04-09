Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 9 апреля 2026Мир

Генсек НАТО объявил об уходе от «нездоровой зависимости»

Рютте: Европейские страны НАТО избавляются от зависимости от США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Европейские страны НАТО избавляются от зависимости от США в вопросах обороны. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

По словам Рютте, Европа берет на себя «большую и справедливую долю» задач по обеспечению собственной обороноспособности. Он добавил, что в этом вопросе пути назад «не будет, да и не должно быть».

«Это переход от нездоровой зависимости к Трансатлантическому альянсу, основанному на настоящем партнерстве», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения исключено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok