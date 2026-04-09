Сообщения о случайных уведомлениях в Мах опровергли

В Мах опровергли утверждения о некорректной пересылке уведомлений

Telegram-канал «В IT и выйти» в среду, 8 апреля, опубликовал пост, в котором утверждалось, что пользователи мессенджера Мах жалуются на случайные сообщения от незнакомых людей. Однако данная информация была официально опровергнута.

Авторы поста уточнили, что при переходе в чат по уведомлению диалог якобы пропадает. В качестве подтверждения был опубликован видеоролик, на котором приведены скрины входящих сообщений от нескольких юзеров.

В действительности никаких подтверждений распространяемой информации нет. Массовых жалоб на описываемую ситуацию от пользователей не поступало. При этом по кадрам тиражируемого ролика сложно судить, точно ли речь идет о Max, действительно ли сообщения приходят от незнакомцев — и затем исчезают.

В пресс-службе мессенджера опровергли утверждения о некорректной пересылке уведомлений — это старый фейк, который распространялся еще в феврале. «Специалисты по безопасности Мах проверили информацию о якобы некорректной пересылке уведомлений <…> Функциональность мессенджера работает стабильно и корректно. Все данные пользователей Мах надежно защищены», — заключили там.

Стоит отметить, что с технической точки зрения подобное явление невозможно без серверного вмешательства. Как ранее говорили опрошенные KP.RU эксперты, push-уведомления в Мах, как и в любом современном мессенджере, приходят через специальные кросс-платформенные облачные сервисы. Кроме того, Мах регулярно направляет запросы в Apple и Google, чтобы проверять доставку push-уведомлений пользователям.

Также стоит отметить, что, согласно информации на сайте мессенджера, отправлять сообщения пользователю могут только те юзеры, кто находится в списке контактов, знает номер телефона, получил пригласительную ссылку, сканировал QR-код из профиля или состоит в одном групповом чате. При этом если включить опцию «Безопасного режима», написать смогут только пользователи из списка контактов.

В марте распространялся похожий фейк о некорректной работе видеосообщений в Мах, однако представители компании подчеркнули, что мессенджер и его сервисы работают в штатном режиме.

Утверждения, что пользователи мессенджера Мах жалуются на случайные сообщения от незнакомых людей, получили распространение исключительно в соцсетях.

В сети появилась информация о том, что пользователи Мах якобы массово получают сообщения от незнакомцев. Данная информация не получила подтверждения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».