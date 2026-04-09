Сообщения о случайных уведомлениях в Мах опровергли

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:54, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

В Мах опровергли утверждения о некорректной пересылке уведомлений
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Telegram-канал «В IT и выйти» в среду, 8 апреля, опубликовал пост, в котором утверждалось, что пользователи мессенджера Мах жалуются на случайные сообщения от незнакомых людей. Однако данная информация была официально опровергнута.

Авторы поста уточнили, что при переходе в чат по уведомлению диалог якобы пропадает. В качестве подтверждения был опубликован видеоролик, на котором приведены скрины входящих сообщений от нескольких юзеров.

В действительности никаких подтверждений распространяемой информации нет. Массовых жалоб на описываемую ситуацию от пользователей не поступало. При этом по кадрам тиражируемого ролика сложно судить, точно ли речь идет о Max, действительно ли сообщения приходят от незнакомцев — и затем исчезают.

В пресс-службе мессенджера опровергли утверждения о некорректной пересылке уведомлений — это старый фейк, который распространялся еще в феврале. «Специалисты по безопасности Мах проверили информацию о якобы некорректной пересылке уведомлений <…> Функциональность мессенджера работает стабильно и корректно. Все данные пользователей Мах надежно защищены», — заключили там.

Стоит отметить, что с технической точки зрения подобное явление невозможно без серверного вмешательства. Как ранее говорили опрошенные KP.RU эксперты, push-уведомления в Мах, как и в любом современном мессенджере, приходят через специальные кросс-платформенные облачные сервисы. Кроме того, Мах регулярно направляет запросы в Apple и Google, чтобы проверять доставку push-уведомлений пользователям.

Также стоит отметить, что, согласно информации на сайте мессенджера, отправлять сообщения пользователю могут только те юзеры, кто находится в списке контактов, знает номер телефона, получил пригласительную ссылку, сканировал QR-код из профиля или состоит в одном групповом чате. При этом если включить опцию «Безопасного режима», написать смогут только пользователи из списка контактов.

В марте распространялся похожий фейк о некорректной работе видеосообщений в Мах, однако представители компании подчеркнули, что мессенджер и его сервисы работают в штатном режиме.

Утверждения, что пользователи мессенджера Мах жалуются на случайные сообщения от незнакомых людей, получили распространение исключительно в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok