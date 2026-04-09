Спасенные в Москве упитанные ондатры попали на видео

В Москве спасли двух упитанных ондатр

На севере Москве спасатели помогли двум упитанным выдрам. Спасение животных попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ондатры упали в открытый сухой колодец и не смогли выбраться оттуда самостоятельно. Прохожие позвонили в зоопарк, сотрудники которого вызвали Спасрезерв. Специалисты достали животных с помощью сачка. На попавших в сеть кадрах одна из ондатр убегает после того, как ее отпустили.

В подмосковных Котельниках котенок провалился в застенные коммуникации автомагазина, а владелец точки запретил ломать стену, чтобы спасти животное.