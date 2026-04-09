Стало известно о грозящем Семену Слепакову розыске

Следователи намерены объявить комика Семена Слепакова в международный розыск

Следователи планируют объявить комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Грозящий Слепакову розыск связан с уголовным делом по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

О том, что против комика возбудили дело, стало известно 9 апреля. По версии следствия, он публиковал посты в своих социальных сетях без маркировки иноагента и этим нарушал закон. Слепакова привлекали к административной ответственности два раза за год, а теперь возбудили против него уголовное дело.

