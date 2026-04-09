Силовые структуры
17:16, 9 апреля 2026

Стало известно о грозящем Семену Слепакову розыске

Следователи намерены объявить комика Семена Слепакова в международный розыск
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи планируют объявить комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Грозящий Слепакову розыск связан с уголовным делом по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

О том, что против комика возбудили дело, стало известно 9 апреля. По версии следствия, он публиковал посты в своих социальных сетях без маркировки иноагента и этим нарушал закон. Слепакова привлекали к административной ответственности два раза за год, а теперь возбудили против него уголовное дело.

    Последние новости

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    Раскрыты детали переговоров США и Ирана в Исламабаде

    Зеленский прокомментировал лишение Венгрии доступа к российской нефти

    Популярные решения в квартирах россиян оказались опасными для психики

    Стало известно о возможном сбитии американского беспилотника

    Мировой экономике предсказали двойной удар

    Названы последствия ужесточения требований к составу импортных шин

    Грабители вынесли из ювелирного магазина все золото за 12 минут и скрылись

    Назван срок окончания осадков в Москве

    Главные торговые улицы Москвы подешевели после ухода иностранных брендов

    Все новости
