Стало известно о продвижении ВС РФ у Славянска

01:34, 9 апреля 2026

Военный эксперт Марочко: ВС РФ расширили зону контроля у Славянска
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные расширили зону контроля у Славянска Донецкой народной республики (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко заявил о продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) на участке Никифоровка — Миньковка.

«За истекшие сутки есть небольшое продвижение юго-западнее Никифоровки: там есть успехи у наших войск. Между Никифоровкой и Миньковкой наши военнослужащие улучшили тактическое положение и расширили зону контроля», — уточнил он.

Эксперт добавил, что в славянско-краматорской агломерации российские солдаты продвигаются к Славянску со стороны Часова Яра.

Ранее Марочко заявил, что российские войска выровняли более 10 километров фронта у Славянска. Речь идет об участке между Никифоровкой и Кривой Лукой,

