Стало известно об обнаружении мертвой школьницы из многодетной семьи в теплице

В теплице под Первоуральском обнаружили мертвой 12-летнюю школьницу

Под Первоуральском в Свердловской области 12-летнюю школьницу из многодетной семьи обнаружили без признаков жизни в теплице. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, до смерти девочка оставила записку.

Знакомые семьи предположили, что девочка до трагедии могла поссориться со старшей сестрой. Однако родственник опроверг эту информацию. Он отметил, что девочку 7 апреля потеряли в школе, с ее родителями сразу же связались.

Ребенок рос в многодетной благополучной семье. Приятели девочки утверждают, что проблем в школе у нее не было, она дружила со своими одноклассниками.

В Следственном комитете ситуацию пока не комментировали.

