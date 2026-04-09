Стало известно об обнаружении мертвой школьницы из многодетной семьи в теплице

14:54, 9 апреля 2026Россия

В теплице под Первоуральском обнаружили мертвой 12-летнюю школьницу
Майя Назарова

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Под Первоуральском в Свердловской области 12-летнюю школьницу из многодетной семьи обнаружили без признаков жизни в теплице. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, до смерти девочка оставила записку.

Знакомые семьи предположили, что девочка до трагедии могла поссориться со старшей сестрой. Однако родственник опроверг эту информацию. Он отметил, что девочку 7 апреля потеряли в школе, с ее родителями сразу же связались.

Ребенок рос в многодетной благополучной семье. Приятели девочки утверждают, что проблем в школе у нее не было, она дружила со своими одноклассниками.

В Следственном комитете ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в городе Заречный Свердловской области учащегося шестого класса нашли без признаков жизни под окнами многоэтажного дома на улице Ленина.

