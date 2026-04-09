Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 9 апреля 2026Мир

Стало известно об упорных попытках лидеров Евросоюза ослабить Россию

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) упорно пытаются нанести ущерб России. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«ЕС превратился в структуру, разжигающую войну и работающую над продолжением конфликта без какой-либо стратегии его прекращения», — написал он.

По словам финского политика, бывший президент США Джо Байден хотел затяжного конфликта на Украине, и большинство глав государств Евросоюза продолжают эту политику в надежде ослабить Россию и сдержать ее. Однако Мема подчеркнул, что процветание Евросоюза напрямую зависит от хороших отношений с Москвой.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не позволит никому посягнуть на Калининград или Балтийское море, а попытки провокации будут встречены решительным отпором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

    Подросток заплатил за машину россиянину игрушечными деньгами

    59-летняя Рената Литвинова в облегающем комбинезоне прошлась по Парижу

    Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном

    Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск при трех условиях

    В Подмосковье на похожей на озеро дороге решили провести ремонт асфальта

    Пассажира лишили свободы за пьяный дебош в самолете

    В России назвали только один сценарий для Украины

    Россиянин проиграл более двух миллионов рублей из-за Сафонова

    Жителей Москвы предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok