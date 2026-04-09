Мема: Лидеры Евросоюза упорно пытаются ослабить Россию

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) упорно пытаются нанести ущерб России. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«ЕС превратился в структуру, разжигающую войну и работающую над продолжением конфликта без какой-либо стратегии его прекращения», — написал он.

По словам финского политика, бывший президент США Джо Байден хотел затяжного конфликта на Украине, и большинство глав государств Евросоюза продолжают эту политику в надежде ослабить Россию и сдержать ее. Однако Мема подчеркнул, что процветание Евросоюза напрямую зависит от хороших отношений с Москвой.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не позволит никому посягнуть на Калининград или Балтийское море, а попытки провокации будут встречены решительным отпором.