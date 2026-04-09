Стармер пожаловался на Путина и Трампа

22:09, 9 апреля 2026Мир

Стармер обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lauren Hurley / No. 10 Downing Street / Handout via Xinhua / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию. Об этом сообщает издание Politico.

Стармер отметил, что в результате действий двух лидеров цены постоянно то растут, то снижаются. «Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру», — заявил он.

Ранее британский премьер пообещал, что не позволит Трампу давить на него. По его словам, он подвергается давлению и сталкивается с попытками заставить его изменить свое мнение, но не намерен этого делать.

