Добровольно ставший иноагентом Никандров получил восемь месяцев условно

Добровольно ставший иноагентом Марат Никандров получил восемь месяцев условно

Суд приговорил добровольно ставшего иностранным агентом Марата Никандрова к восьми месяцам условно, пишет РИА Новости.

Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагентов). Мировой судья по Щелковскому району вынес приговор по делу Никандрова в среду, 8 апреля.

«Наказание считать условным, с испытательным сроком на один год», — сообщил сам Никандров.

Минюст признал Никандрова иностранным агентом в 2023 году. В ведомстве отметили, что в реестр его внесли на основании подачи заявления о намерении действовать в качестве иноагента.

Ранее суд в Москве отказал рэперу и лидеру рэп-группы «Каста» Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в отмене решения о включении в реестр иностранных агентов.