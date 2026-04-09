08:43, 9 апреля 2026

Трамп изменил дипломатический подход к Ирану

NYT: Иран может быть более благосклонен к Вэнсу на переговорах с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Иранская делегация может быть более благосклонна к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение аналитиков.

«Включение Вэнса в состав американской переговорной группы стало заметным изменением в дипломатическом подходе [президента США Дональда] Трампа. Именно [спецпосланник Стив] Уиткофф и [зять главы Белого дома Джаред] Кушнер провели два предыдущих раунда переговоров с иранскими официальными лицами по поводу ядерной программы страны (...). По мнению аналитиков, Иран, скорее всего, относится к ним с большим скептицизмом», — передает газета.

Эксперты отмечают, что иранцы могут быть более благосклонны к Вэнсу, который «давно скептически относится к военным действиям США». Авторы материала напомнили, что еще до вступления в должность он публично заявлял, что «со стороны США было бы глупо начинать войну с Ираном», а также высказывал сомнения, когда Трамп принимал решение, стоит ли начинать военную операцию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вэнс с самого начала играл «очень значимую и ключевую роль» в переговорном процессе с Ираном. Она подчеркнула, что он является «правой рукой американского лидера».

2 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин является сторонником дипломатии в урегулировании военных конфликтов.

