Трамп вновь выступил с угрозой к Ирану после прекращения огня

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой к Ирану, заявив, что если Тегеран сорвет соглашения, Вашингтон начнет более масштабные боевые действия, чем было раньше. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется стрельба, более масштабная, усовершенствованная и мощная, чем когда-либо прежде», — написал американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что ВС США останутся вокруг Ирана до полного соблюдения условий соглашения.