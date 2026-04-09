Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:13, 9 апреля 2026Мир

Трамп вновь выступил с угрозой к Ирану после прекращения огня

Трамп пригрозил Ирану более масштабными боями в случае срыва соглашения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой к Ирану, заявив, что если Тегеран сорвет соглашения, Вашингтон начнет более масштабные боевые действия, чем было раньше. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется стрельба, более масштабная, усовершенствованная и мощная, чем когда-либо прежде», — написал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что ВС США останутся вокруг Ирана до полного соблюдения условий соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok