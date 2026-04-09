Трамп вновь выступил с угрозой к Ирану после прекращения огня

Трамп пригрозил Ирану более масштабными боями в случае срыва соглашения

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой к Ирану, заявив, что если Тегеран сорвет соглашения, Вашингтон начнет более масштабные боевые действия, чем было раньше. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется стрельба, более масштабная, усовершенствованная и мощная, чем когда-либо прежде», — написал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что ВС США останутся вокруг Ирана до полного соблюдения условий соглашения.