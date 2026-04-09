Требование об обмене ИНН при переводах через СБП уточнили

НСПК: Требование об обмене ИНН затронет лишь банки

Требование об обмене идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через систему быстрых платежей (СБП) затронет лишь банки. Так «Ленте.ру» пояснили нововведение в пресс-службе НСПК.

Ранее руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков заявил, что с 1 июля в России надо будет обязательно указывать ИНН при переводах и платежах через СБП. Эту меру объяснили борьбой с мошенниками и дропперами. Можно сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый счет, переоформить паспорт, а ИНН «практически незаменяем», указали там.

В пресс-службе НСПК пояснили, что для граждан ничего не изменится. Обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК будут банки. Таким образом, это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями.

Дропперы — лица, передающие банковские карты и данные от них к ним третьим лицам с целью совершения противоправных операций. С 5 июля им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы.