ЦБ понизил курс доллара

Центробанк понизил официальный курс доллара на 50 копеек

Центральный банк (ЦБ) России понизил курсы зарубежных валют на пятницу, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Регулятор понизил официальный курс доллара почти на 50 копеек, с 78,30 до 77,83 рубля.

Аналогичным образом изменилась стоимость европейской валюты. Курс евро снизился с 91,56 до 90,88 рубля.

Также подешевел и китайский юань. Его курс изменился с 11,45 до 11,36 рубля.

Падение курса доллара по отношению к рублю продолжится, — по мнению кандидата экономических наук, финансового эксперта Владимира Григорьева, предел ослабления американской валюты составит порядка 75 рублей. Основным фактором, который повлиял на соотношения рубля и доллара, стали события на Ближнем Востоке, рассказал эксперт.

В интервью «Российской газете» финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин заявил, что если житель России ищет способ защитить сбережения в условиях колебания курса рубля, то он мог бы использовать замещающие облигации российских эмитентов. Номинал и купоны по этим инструментам фиксированы в иностранной валюте, в основном в долларах, но все расчеты идут в рублях по курсу.