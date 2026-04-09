ЦБ понизил курс доллара

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:28, 9 апреля 2026Экономика

Центробанк понизил официальный курс доллара на 50 копеек
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Центральный банк (ЦБ) России понизил курсы зарубежных валют на пятницу, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Регулятор понизил официальный курс доллара почти на 50 копеек, с 78,30 до 77,83 рубля.

Аналогичным образом изменилась стоимость европейской валюты. Курс евро снизился с 91,56 до 90,88 рубля.

Также подешевел и китайский юань. Его курс изменился с 11,45 до 11,36 рубля.

Падение курса доллара по отношению к рублю продолжится, — по мнению кандидата экономических наук, финансового эксперта Владимира Григорьева, предел ослабления американской валюты составит порядка 75 рублей. Основным фактором, который повлиял на соотношения рубля и доллара, стали события на Ближнем Востоке, рассказал эксперт.

В интервью «Российской газете» финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин заявил, что если житель России ищет способ защитить сбережения в условиях колебания курса рубля, то он мог бы использовать замещающие облигации российских эмитентов. Номинал и купоны по этим инструментам фиксированы в иностранной валюте, в основном в долларах, но все расчеты идут в рублях по курсу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok