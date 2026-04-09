Уехавший из России комик посетовал на хорошее финансовое положение оставшихся коллег

Уехавший в Армению комик Оганисян: В России коллеги десятую квартиру покупают

Уехавший из России в Армению стендап-комик Гарик Оганисян заявил, что его коллеги, отказавшиеся от эмиграции, хорошо зарабатывают. Такое мнение он выразил во время выступления, запись которого опубликована на YouTube.

«Смотрю назад, а в России у всех все хорошо. У моих коллег просто все хорошо. Они по десятой квартире уже себе покупают», — посетовал юморист.

Оганисян также заявил, что проблем с деньгами нет и у эмигрантов, которые уехали из страны до него. Свое же финансовое положение комик описал словами «у меня вообще ничего нет».

Ранее Оганисян рассказал о сложностях работы в эмиграции. По словам комика, за границей он не может так часто выступать и проверять материал, как в Москве.

Перед этим он признал, что после эмиграции частично перестал понимать, что происходит в России. Как заявил Оганисян, чтобы восполнить этот пробел, он читает новости о событиях в стране и общается с коллегами, которые живут в России.