Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:00, 9 апреля 2026Экономика

В России предупредили об угрозе импортозамещению электроники

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские производители электроники обратились в Минпромторг с просьбой пересмотреть проект поправок к постановлению правительства номер 719 в части регулирования производства печатных плат и композитных материалов для них. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По оценке бизнеса, текущая версия документа угрожает импортозамещению, потому что не стимулирует развитие технологий и приведет к росту импорта готового оборудования.

Авторами обращения выступили Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, АНО «Консорциум печатных плат» (АНО КПП) и АНО «Консорциум "Телекоммуникационное оборудование"».

Их реакцию вызвали планы правительства по введению до 2028 года балльной системы для печатных плат с пороговым значением 30 баллов на начальном этапе и с повышением до 65 баллов с 2029-го. Производители утверждают, что вводимый проходной балл будет гораздо проще набрать «упаковкой без сложных технологических операций».

Материалы по теме:
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны. Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны.Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
21 ноября 2025
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
«Это тревожный сигнал»Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026

С учетом того, что необходимые для более сложных процессов пропиточные смолы и материалы для высокотехнологичных печатных плат в стране не производятся, причин искать возможность подняться выше порогового значения другими способами нет.

В отрасли предлагают пересмотреть систему начисления баллов таким образом, чтобы не менее 90-95 процентов от общего их количества начислялось за выполнение и внедрение производственных технологических операций. Также предприятия хотели бы ужесточения требований к использованию российской химии и компонентов.

Гендиректор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский отметил, что текущий подход противоречит идее импортозамещения. При отсутствии сырьевой базы ужесточение требований по локализации приведет к тому, что заказчикам придется выбирать готовую иностранную продукцию.

Ранее сообщалось, что власти хотят активнее искать иностранные компоненты в электронике после того, как та попала в реестр отечественной. Таким образом предполагается вычислять недобросовестных производителей, меняющих характеристики техники после прохождения проверок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

    Российские медики поставили на ноги мальчика с редким заболеванием

    Раскрыто хищение 28 миллионов рублей экс‑замглавы Минэкономразвития на чистке потолков

    Пилот упал в кишащую крокодилами воду

    Зеленский предложил места для встречи с Путиным

    Актриса Ирина Горбачева снялась обнаженной в процессе похудения

    Оценено влияние похолодания на проснувшихся московских комаров

    Отданная за ключи от домофона коллекция дорогих часов москвички попала на видео

    В США испугались новых «роботов Путина»

    Странный запах в салоне стал причиной экстренной посадки самолета в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok