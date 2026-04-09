В России предупредили об угрозе импортозамещению электроники

Производители электроники в РФ назвали балльную систему угрозой импортозамещению

Российские производители электроники обратились в Минпромторг с просьбой пересмотреть проект поправок к постановлению правительства номер 719 в части регулирования производства печатных плат и композитных материалов для них. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По оценке бизнеса, текущая версия документа угрожает импортозамещению, потому что не стимулирует развитие технологий и приведет к росту импорта готового оборудования.

Авторами обращения выступили Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, АНО «Консорциум печатных плат» (АНО КПП) и АНО «Консорциум "Телекоммуникационное оборудование"».

Их реакцию вызвали планы правительства по введению до 2028 года балльной системы для печатных плат с пороговым значением 30 баллов на начальном этапе и с повышением до 65 баллов с 2029-го. Производители утверждают, что вводимый проходной балл будет гораздо проще набрать «упаковкой без сложных технологических операций».

С учетом того, что необходимые для более сложных процессов пропиточные смолы и материалы для высокотехнологичных печатных плат в стране не производятся, причин искать возможность подняться выше порогового значения другими способами нет.

В отрасли предлагают пересмотреть систему начисления баллов таким образом, чтобы не менее 90-95 процентов от общего их количества начислялось за выполнение и внедрение производственных технологических операций. Также предприятия хотели бы ужесточения требований к использованию российской химии и компонентов.

Гендиректор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский отметил, что текущий подход противоречит идее импортозамещения. При отсутствии сырьевой базы ужесточение требований по локализации приведет к тому, что заказчикам придется выбирать готовую иностранную продукцию.

Ранее сообщалось, что власти хотят активнее искать иностранные компоненты в электронике после того, как та попала в реестр отечественной. Таким образом предполагается вычислять недобросовестных производителей, меняющих характеристики техники после прохождения проверок.