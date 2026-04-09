«Радиостанция Судного дня» передала прилагательное

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучала шифровка с прилагательным «подливочный»

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Шифровка прозвучала на волне так называемого радио Судного дня в 15:23 по московскому времени. В ней фигурировало прилагательное «подливочный», которое не встречалось в других передачах станции.

НЖТИ 32366 ПОДЛИВОЧНЫЙ 4712 0694

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.