В Дагестане и Чечне установили режим ЧС федерального уровня после наводнений

Куренков заявил, что в Дагестане и Чечне установили режим ЧС федерального уровня

В Дагестане и Чечне установили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня после масштабных наводнений. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и с учетом заслушанных нами докладов принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал министр.

Он также напомнил, что правительство России сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий паводков. Дальнейшая работа будет организована в рамках данной комиссии, объяснил Куренков.

Проливные дожди в Дагестане и Чечне стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. Известно, что в Дагестане в результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек.

Куренков во время заседания правительственной комиссии указал на то, что власти Дагестана не могут самостоятельно ликвидировать последствия затоплений.