19:11, 9 апреля 2026Россия

В Дагестане и Чечне установили режим ЧС федерального уровня после наводнений

Куренков заявил, что в Дагестане и Чечне установили режим ЧС федерального уровня
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Омар Шапиев / РИА Новости

В Дагестане и Чечне установили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня после масштабных наводнений. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и с учетом заслушанных нами докладов принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал министр.

Он также напомнил, что правительство России сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий паводков. Дальнейшая работа будет организована в рамках данной комиссии, объяснил Куренков.

Проливные дожди в Дагестане и Чечне стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. Известно, что в Дагестане в результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек.

Куренков во время заседания правительственной комиссии указал на то, что власти Дагестана не могут самостоятельно ликвидировать последствия затоплений.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Названы четыре правила выбора одеяла для хорошего сна

    Внешность Ричарда Гира сравнили с одной породой собак

    Два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО

    Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

    Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

    Требование об обмене ИНН при переводах через СБП уточнили

    Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

    Военкор рассказал о «настоящей бойне» у ключевого для фронта города

    Россиянка описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое»

    Все новости
