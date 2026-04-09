Россия
19:07, 9 апреля 2026Россия

Глава МЧС указал на неспособность властей Дагестана ликвидировать последствия наводнения

Никита Абрамов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Власти Дагестана не смогут сами ликвидировать последствия масштабного наводнения в регионе. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, чьи слова приводит «Интерфакс».

Министр сделал это заявление во время заседания правительственной комиссии в четверг, 9 апреля.

«Несомненно, масштабы стихии, а также собственные возможности региона не позволяют самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации», — пояснил он.

По его словам, при паводках значительный ущерб получил агропромышленный комплекс.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Пострадали более 15 тысяч человек. Куренков ранее предложил повысить введенный уровень ЧС до федерального.

