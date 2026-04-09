В Европе потребовали остановить Трампа даже высокой ценой

Автор Die Zeit Ульрих: ЕС должен остановить Трампа даже высокой ценой

Европа обязана выработать новую стратегию в отношении США из-за поведения американского лидера Дональда Трампа. Об этом в немецком издании Die Zeit пишет обозреватель Бернд Ульрих.

«Этого человека нужно остановить — не любой ценой, но высокой ценой», — написал автор.

Ульрих призвал Европу перейти к решительным действиям. В частности, журналист предлагает запретить посадку боевых самолетов США в странах Евросоюза (ЕС) и не приглашать Трампа на саммиты «Большой семерки» (G7) и «Большой двадцатки» (G20).

Подчеркивается, что дальнейшее молчание европейских лидеров об «очевидных вещах» может обернуться для них политической ответственностью перед собственными гражданами.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что критика Белого дома в отношении Европы за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном несправедлива.