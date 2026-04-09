Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 9 апреля 2026Мир

В Европе раскритиковали «театр» Зеленского

Сийярто: Зеленскому не следует устраивать театр в Закарпатье
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует устраивать «театр», встречаясь с закарпатскими венграми. С критикой в его адрес выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Х.

«Зеленскому не следует устраивать политический театр в Закарпатье за ​​несколько дней до парламентских выборов в Венгрии», — написал он.

По его словам, вместо этого украинский лидер должен прекратить «открытую охоту на людей на улицах» и восстановить закарпатских венгров в правах, которые, отметил министр, ограничены уже 11 лет.

Ранее Сийярто обвинил Киев в сговоре с оппозиционной партией «Тиса» после заявления представителей Украины о желании прислать на предстоящие парламентские выборы в стране своих наблюдателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    В стране НАТО задумались о выходе из альянса

    В России запретят дешевые шины для автомобилей

    В Европе раскритиковали «театр» Зеленского

    В Германии оценили риск захвата Россией Европы

    В Чехии сравнили ущерб для НАТО от Путина и Трампа

    Участник инцидента с Пашиняном получил сотрясение мозга

    Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом

    Стало известно о планирующемся «важном заявлении» Трампа по Ирану

    Раскрыта причина неожиданной уступчивости США перед Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok