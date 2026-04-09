Сийярто: Зеленскому не следует устраивать театр в Закарпатье

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует устраивать «театр», встречаясь с закарпатскими венграми. С критикой в его адрес выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Х.

«Зеленскому не следует устраивать политический театр в Закарпатье за ​​несколько дней до парламентских выборов в Венгрии», — написал он.

По его словам, вместо этого украинский лидер должен прекратить «открытую охоту на людей на улицах» и восстановить закарпатских венгров в правах, которые, отметил министр, ограничены уже 11 лет.

Ранее Сийярто обвинил Киев в сговоре с оппозиционной партией «Тиса» после заявления представителей Украины о желании прислать на предстоящие парламентские выборы в стране своих наблюдателей.