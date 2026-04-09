В Германии детей решили отправлять в концентрационные лагеря

В Германии школьников решили чаще отправлять на экскурсии в бывшие концентрационные лагеря, удвоив финансирование таких поездок. Об этом сообщает Daily Mirror.

Правительство ФРГ при поддержке частного фонда Bethe Foundation выделило 10 миллионов евро (около миллиарда рублей) на пятилетнюю программу, призванную увеличить число детских экскурсий в бывшие концлагеря времен Второй мировой войны. Министр по делам семьи Карин Прин заявила, что школьникам будут организовывать поездки в Аушвиц, Треблинку и Собибор, поскольку с каждым годом живых свидетелей тех событий становится все меньше. По ее словам, только личное знакомство с этой мрачной страницей истории позволяет молодежи прочувствовать весь масштаб трагедии.

С 2010 года подобные поездки совершили более 40 тысяч немецких подростков, однако теперь власти хотят довести ежегодное число участников до 12 тысяч. Приен, которая стала первым федеральным министром, открыто говорящим о своих еврейских корнях, призналась, что члены ее семьи тоже были убиты в нацистских лагерях. «Посещение концентрационного лагеря само по себе не делает человека антифашистом или демократом. Но важно понять, как такое вообще могло возникнуть. Террор начался не с Аушвица, а с постепенного лишения прав, дегуманизации и экспроприации», — сказала она журналистам.

Программа также предполагает создание в Германии образовательного центра, связанного с мемориальным комплексом Яд ва-Шем в Иерусалиме, который посвящен жертвам Холокоста. Окончательное решение о месте его размещения ожидается в этом году.

