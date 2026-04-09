В Госдепе заявили о работе над спорными вопросами с Ираном

США работают над решением спорных вопросов относительно установленного прекращения огня с Ираном. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, его слова приводит ТАСС.
«Мы стремимся обеспечить долгосрочное и эффективное прекращение огня. Думаю, обе стороны выразили заинтересованность в этом», — сказал он.
По словам Ландау, в вопросе деталей прекращения огня все оказалось менее однозначным. Стороны проводят переговоры, чтобы уточнить оставшиеся вопросы.
8 апреля, после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новую самую масштабную серию ударов по всему Ливану. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф после этого заявил, что Ливан и вся «ось сопротивления», как союзники Ирана, являются неотъемлемой частью соглашения о прекращении огня.