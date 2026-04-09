18:11, 9 апреля 2026Мир

В Госдепе заявили о работе над спорными вопросами с Ираном

Ландау: США и Иран работают над спорными вопросами прекращения огня
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США работают над решением спорных вопросов относительно установленного прекращения огня с Ираном. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, его слова приводит ТАСС.

«Мы стремимся обеспечить долгосрочное и эффективное прекращение огня. Думаю, обе стороны выразили заинтересованность в этом», — сказал он.

По словам Ландау, в вопросе деталей прекращения огня все оказалось менее однозначным. Стороны проводят переговоры, чтобы уточнить оставшиеся вопросы.

8 апреля, после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новую самую масштабную серию ударов по всему Ливану. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф после этого заявил, что Ливан и вся «ось сопротивления», как союзники Ирана, являются неотъемлемой частью соглашения о прекращении огня.

