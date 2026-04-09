23:17, 9 апреля 2026Мир

В Израиле выступили с резким заявлением на фоне перемирия США и Ирана

Министр финансов Израиля призвал расширить границы страны за счет Ливана и Сирии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Florion Goga / Reuters

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал расширить границы еврейского государства за счет Газы, Ливана и Сирии. Об этом он заявил в ходе церемонии закладки первого камня для нового еврейского поселения в Палестине, передает Ynet.

«Будет политический шаг в Газе, которая расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани, и будет решающий политический шаг в Сирии, по меньшей мере [с присоединением территорий до] вершины горы Хермон», — сказал он.

По его словам, именно такой подход «уважают» на Ближнем Востоке. Аннексия новых территорий также позволит обеспечить безопасность Израиля, отметил он.

8 апреля, после объявления США и Ираном двухнедельного перемирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану.

