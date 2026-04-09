В конфликте на Ближнем Востоке увидели возможность диалога двух постсоветских стран

Бывший СССР
19:27, 9 апреля 2026

FP: Конфликт на Ближнем Востоке должен подтолкнуть Баку и Ереван к диалогу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Mohammad Mahdi Dehghani / Fars News / WANA / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке должен подтолкнуть Баку и Ереван к активизации участия в мирном процессе. Такую возможность для диалога увидели авторы журнала Foreign Policy.

«Обе страны разделяют схожие опасения по поводу потенциальных последствий конфликта между США и Ираном, и это могло бы побудить их удвоить двустороннее взаимодействие», — сказано в материале.

Foreign Policy также отметил, что визит представителей американской компании в Армению для изучения местности в рамках проекта «маршрута Трампа» отложили из-за смещения фокуса президента США на Ближний Восток.

8 августа в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали декларацию, в которой они обязались заключить мирный договор. Одним из пунктов документа является разрешение спора вокруг Зангезурского коридора. Теперь участок передается под контроль американской частной компании сроком на 99 лет и будет именоваться «Маршрутом Трампа».

