В Подмосковье на похожей на озеро дороге решили провести ремонт асфальта

В Подмосковье на дороге, затопленной водой, решили провести ямочный ремонт

В Подмосковье на дороге, больше похожей на озеро, решили провести ямочный ремонт. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На записи, сделанной из окна автомобиля, можно увидеть, как рабочий в куртке кислотно-зеленого оттенка и кепке с помощью лопаты сбрасывает асфальтовую крошку из кузова грузовика прямо на затопленное дорожное полотно. «В Подмосковье ямочный ремонт вышел на новый уровень», — подписал публикацию автор. При этом он не уточнил, где именно в Подмосковье решили залатать дыры в асфальте.

Ранее жители поселка Саратовской области, которые записали рэп-обращение для президента России Владимира Путина, пожаловались на дорогу, состояние которой после недавнего ремонта только ухудшилось.