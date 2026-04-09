Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 9 апреля 2026

В регионе России после схода снега нашли беспилотник с возможным содержанием взрывчатки

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Костромской области вблизи села Гнездниково после схода снега нашли обломки беспилотника с возможным содержанием взрывчатки. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Ситников в Telegram.

Обломки дрона нашли в поле в 200-х метрах от жилых домов во время планового обхода территории. Предварительно, устройство было уничтожено давно, но фрагменты стали заметны только сейчас, после схода снега.

Предположительно, дрон мог быть оснащен взрывчатым веществом, поэтому район оцепили силами оперативных служб. На место происшествия также выехала группа разминирования.

«Корпусные фрагменты сбитых беспилотников могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещено. Не подходите сами и не допускайте никого до приезда экстренных служб ближе 200 метров», — написал Ситников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о семи раненых в результате удара Вооруженных сил Украины. Среди пострадавших — четверо бойцов «Орлана».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok