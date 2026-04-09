В России отреагировали на сведения о планах ВСУ сорвать парад Победы роем беспилотников

Депутат ГД Колесник: ВСУ не удастся сорвать парад Победы на Красной Площади

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на сведения о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвать парад Победы на Красной Площади роем беспилотников, заявив, что Киеву это не удастся сделать ввиду принимаемых мер безопасности. Его слова приводит «Газета.Ru».

Депутат назвал российскую систему противовоздушной обороны самой лучшей в мире и заверил, что для обеспечения безопасности 9 мая будут задействованы все возможности.

Колесник также напомнил об аналогичных угрозах Киева сорвать парад по случаю 80-й годовщины Победы в 2025 году, которые так и не были реализованы.

«Парад будет, все будет безопасно и нормально, нормальный будет парад», — заключил парламентарий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ВСУ готовятся запустить рой беспилотников и сорвать предстоящий парад Победы в Москве.