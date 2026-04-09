18:01, 9 апреля 2026

В России задумали испечь гигантский кулич

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В крымском парке «Бахчисарайский миниатюр» к Пасхе собираются испечь гигантский кулич диаметром 3,5 метра, который затем освятят и раздадут гостям. Об этом со ссылкой на пресс-службу парка сообщает издание «Южный федеральный».

Для украшения кулича рекордных размеров кондитеры приготовят 53 пряника с изображениями главных достопримечательностей Крыма. Освящение сдобы проведут 12 апреля в 12:30, после чего кулич разрежут на части и раздадут всем желающим.

Помимо этого, на крупнейшем хлебопекарном предприятии Крыма уже освятили производственные линии. К празднику завод планирует выпустить более 650 тысяч обычных куличей. А рекордный экземпляр станет главным аттракционом праздника в Бахчисарае.

Ранее Роскачество рекомендовало россиянам съедать не более двух яиц и трех кусков кулича в день. Особенно важно соблюдать эти нормы тем, кто соблюдал Великий пост. После длительного ограничения пищеварительная система работает в щадящем режиме, и резкое употребление большого количества жирного и сладкого может привести к расстройству желудка.

