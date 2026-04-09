В России заявили о возможности получать пенсию более 500 тысяч рублей. Кому она положена?

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что ряд граждан страны могут получать пенсии в 500 тысяч рублей и более. Его слова приводит РИА Новости.

Сафонов рассказал, что пенсия в 500 тысяч рублей и более может быть только у космонавтов и летчиков-испытателей. Других категорий россиян, которые могли бы претендовать на такую выплату, в стране нет.

Пенсия в 500 тысяч рублей и более может быть исключительно у космонавтов и летчиков-испытателей. В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве Росси

Эксперт уточнил, что размер пенсии зависит от оклада и составляет от 55 до 85 процентов от денежного содержания по должности. Минимальный порог в 55 процентов достигается при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Ранее была названа единственная отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей. По данным РИА Новости, это сфера перестрахования. Средние доходы в январе в этой области достигли 559 тысяч рублей

Профессор Сафонов также объяснил, что оклад летчиков-испытателей зависит от места работы, классности, часов полета и воинского звания. У космонавтов этот показатель складывается из количества полетов на орбиту и проведенного времени в космосе. Наиболее высокие доходы положены тем, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта.

Сафонов добавил, что когда эти факторы суммируются, заработная плата может достигать значительных сумм. В частности, космонавты могут получать более 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы.

Известно, что за последние пять лет средний размер зарплаты в России вырос почти в два раза. Так, в январе 2021 года в среднем россияне получали 49 516 рублей. В том же месяце 2026 года показатель достиг 103 611 рублей.

Граждане России могут докупать себе пенсионные баллы и стаж для увеличения размера пенсии после начала ее выплаты. Об этом заявила сенатор, бывшая глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Мельникова уточнила, что в 2026 году минимальный взнос на эти цели составляет 71 525,52 рубля (основан на минимальном размере оплаты труда). Это принесет 1,09 балла и год стажа. Верхняя планка платежа составляет 572 204,16 рубля — это 8,72 балла и год стажа.

Ранее Социальный фонд сообщил, что по итогам февраля 2026 года средний размер пенсии работающих и неработающих россиян превысил отметку в 25 тысяч рублей. Это на две тысячи больше, чем годом ранее.