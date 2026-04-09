В российском городе на конкурсе красоты участниц с инвалидностью попросили уйти со сцены

В Перми на конкурсе красоты участниц с инвалидностью попросили уйти со сцены во время награждения. Об этом рассказала мать одной из россиянок с ментальными особенностями. Об этом стало известно порталу 59.ru.

Женщина отметила, что 23-летняя дочь была заявлена на конкурсе в номинации «Инклюзив». Как утверждает родительница, девушку и еще трех особенных претенденток вывели к зрителям раньше остальных.

Мать поделилась, что их быстро наградили благодарностями и попросили уйти за кулисы. После стали вручать короны победительницам конкурса и сделали групповое фото — без девушек из инклюзивной номинации. Они в это время все еще были за сценой.

Пермячка подчеркнула, что дочь восприняла происходящее очень болезненно. Девушка кричала, что ее обманули и устроила истерику. Ее мать уверена, что организаторы конкурса своими действиями сделали участниц номинации «Инклюзия» изгоями.

В свою очередь руководители мероприятия оправдались и пояснили, что не хотели навредить девушкам с особенностями. «Это было сделано из заботы, а не из желания кого-то спрятать. Мы уважаем каждую участницу, независимо от статуса, возраста или возможностей», — заявили организаторы.

