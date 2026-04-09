В Сочи выпадет снег

В предгорьях Сочи выпадет мокрый снег

В четверг, 9 апреля, в предгорьях и низких горах Сочи ожидается мокрый снег. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

Горожан предупредили, что мокрый снег может налипнуть на провода и деревья. Глава Сочи Андрей Прошунин поручил всем городским службам перевести работу в усиленный режим. Жителей и гостей курорта призвали соблюдать осторожность и в случае происшествий вызывать специалистов.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре и дожде со снегом. Такая погода продержится в столице до конца рабочей недели, после чего начнется потепление. При этом специалисты считают, что в городе не успеет вновь образоваться снежный покров.