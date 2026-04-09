В США предрекли провал программы истребителя F-47

Иствуд: США могут провалить программу истребителя F-47 из-за высокой стоимости

Программа создания истребителя шестого поколения F-47 может обернуться провалом из-за слишком высокой стоимости самолета. Проблемы программы предрек обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

По его словам, главной проблемой перспективной разработки стала амбициозность. Для обеспечения заявленных характеристик потребуются новые стелс-покрытия, которые еще не разработали. Также Военно-воздушные силы (ВВС) США еще не выбрали новый дрон, который станет ведомым истребителей. Кроме того, F-47 нужен принципиально новый силовой агрегат для полетов на скорости около трех чисел Маха. Все это приведет к значительному увеличению стоимости программы.

Считается, что каждый F-47 обойдется казне Вашингтона примерно в 300 миллионов долларов. По словам Иствуда, это слишком дорого даже с учетом проекта оборонного бюджета в 1,5 триллиона долларов. «Никто не хочет отказываться от каких-либо характеристик, но цена в 300 миллионов долларов за единицу слишком высока», — говорится в материале.

В сентябре 2025 года западное издание Military Watch Magazine писало, что разработка F-47 на годы отстает от конкурирующих китайских программ. Американский самолет может совершить первый полет в 2028 году.