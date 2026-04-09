В США призвали остановить Трампа

07:56, 9 апреля 2026

Сенатор Шумер призвал американцев остановить Трампа для сохранения мира с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что граждане США должны остановить своего президента Дональда Трампа для сохранения мира с Ираном. Об этом он написал в социальной сети X.

Шумер подчеркнул, что если Трамп способствует эскалации конфликта с Ираном, американцы окажутся в еще худшем положении. «Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне», — сказал он.

По словам сенатора, война с Ираном усугубила положение США по сравнению с его состоянием до начала кризиса. «Трамп — военный болван», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала приоритеты Трампа в переговорах с Ираном. По ее словам, американский лидер не отступит в намерении получить уран из страны.

