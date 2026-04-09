В США рассказали о своей скрытой силе в переговорах с Ираном

NYT: США проявили дипломатическую халатность на переговорах с Ираном

США проявили дипломатическую халатность на переговорах с Ираном до начала конфликта, отстранив своих профессиональных переговорщиков в пользу спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. С таким утверждением выступил американский дипломат Николас Бернс, который вел переговоры с Тегераном при администрации Джорджа Буша-младшего. Его слова приводит The New York Times (NYT).

«Тот факт, что эти высокопоставленные дипломаты были отстранены от переговоров с министром иностранных дел Ирана под руководством Уиткоффа перед началом войны, является проявлением дипломатической халатности. Наши профессиональные дипломаты, свободно говорящие на фарси и понимающие манеру ведения переговоров иранцев, — это скрытая сила США», — подчеркнул он.

По данным газеты, дипломаты со стажем выражают обеспокоенность тем, что Белый дом «снова поручает переговоры с высокими ставками переговорщикам, у которых очень мало опыта» в вопросах, связанных с Ираном и ядерной энергетикой.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс станет главой американской делегации на переговорах с Ираном в Исламабаде, в которую также войдут Уиткофф и Кушнер.