08:00, 12 апреля 2026

В Венгрии прокомментировали слухи о якобы вмешательстве России

Виктория Кондратьева
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Слухи о якобы вмешательстве России в венгерские выборы ложны и являются пропагандой Украины и Европейского союза (ЕС) против действующего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир.

«Постоянно говорят о каких-то "русских политтехнологах", которые "возле посольства появляются". Я не знаю о чем они и нигде не видел их», — отметил политический аналитик.

При этом Штир указал, что Киев и Брюссель активно давит на Венгрию и вмешивается в ее выборы, чтобы добиться победы либеральной партии Tisza. В частности, он напомнил о публикации агентством Bloomberg материала о якобы разговоре Орбана с президентом России Владимиром Путиным.

Наши западные «союзники» занимаются шпионажем, прослушивают венгерское руководство — это прямое вмешательство. Это попытка убрать Орбана, используя нарратив о якобы русском вмешательстве. Российская и украинская карты играют огромную роль

Габор Штирвенгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

«Либералы говорят, что эти выборы — это выбор между Европой и Россией, между Западом и Востоком. Но это ложный выбор. Мы просто хотим союз равноправных европейских наций, а не Соединенные Штаты Европы», — резюмировал он.

7 апреля агентство Bloomberg сообщил о «деталях» телефонной беседы Путина и Орбана в октябре 2025 года. Венгерский премьер якобы предлагал российской стороне «помощь», а также по-русски попрощался с президентом. При этом агентство не сообщило, какое именно слово Орбан использовал в разговоре с российским лидером.

