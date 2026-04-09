14:36, 9 апреля 2026Мир

Венгрию обвинили в предательстве из-за России

Глава МИД Франции Барро заявил, что Венгрия предала ЕС из-за России
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгрия предала Европейский союз (ЕС), якобы раскрыв России информацию о переговорах по санкциям. В этом Будапешт обвинил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Politico.

По его словам, переговоры Венгрии с российскими официальными лицами о санкциях стали «предательством солидарности, необходимой между членами союза».

«Мы должны оставаться едиными», — добавил дипломат.

Ранее глава комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекка Товери заявил, что ЕС может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы нынешнего премьер-министра страны Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах.

