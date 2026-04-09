Венгрию обвинили в предательстве из-за России

Венгрия предала Европейский союз (ЕС), якобы раскрыв России информацию о переговорах по санкциям. В этом Будапешт обвинил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Politico.
По его словам, переговоры Венгрии с российскими официальными лицами о санкциях стали «предательством солидарности, необходимой между членами союза».
«Мы должны оставаться едиными», — добавил дипломат.
Ранее глава комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекка Товери заявил, что ЕС может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы нынешнего премьер-министра страны Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах.