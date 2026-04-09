Вероятность возобновления полетов из России в ОАЭ после перемирия оценили

АТОР: Шансы на возобновление полетов в ОАЭ пока невысокие

Шансы на возобновление полетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) невысокие, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что безопасность должна сохраниться после окончания перемирия.

«Я думаю, что шансы есть, но я бы их оценивал как невысокие, поскольку безопасность все-таки должна сохраниться после окончания перемирия, а не на вот этот период», — сказал Мурадян.

По его словам, в случае успешных переговоров между странами можно будет говорить о безопасном перелете туристов.

«Минтранс внимательно с МИДом следят за ситуацией. Пока запрет действует по 17-е число на полеты российских перевозчиков. На текущий момент действует рекомендация воздержаться от продаж туров на Ближний Восток от Минэкономразвития для всех туркомпаний России. [Ограничения] будут сняты, когда будет безопасно, тогда мы сможем продавать. Но я думаю, что недели две-три, ну три минимум, потому что двухнедельный период плюс должна быть дельта», — пояснил Мурадян.

Ранее сообщалось, что война в Иране создала серьезные проблемы для российских компаний, представленных на Ближнем Востоке. На фоне регулярных ракетных атак и масштабных логистических сбоев более половины региональных отечественных брендов приостановили работу своих торговых объектов.

Кроме того, если двухнедельное перемирие между Ираном и США не будет продлено, предупредила аналитик Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева, российским компаниям придется массово уходить с рынков ближневосточных стран. Функционировать в нормальном режиме в условиях постоянных ракетных обстрелов будет практически невозможно, заключила она.

