Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:35, 9 апреля 2026ПутешествияЭксклюзив

Вероятность возобновления полетов из России в ОАЭ после перемирия оценили

АТОР: Шансы на возобновление полетов в ОАЭ пока невысокие
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kireyonok_Yuliya / Freepik

Шансы на возобновление полетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) невысокие, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что безопасность должна сохраниться после окончания перемирия.

«Я думаю, что шансы есть, но я бы их оценивал как невысокие, поскольку безопасность все-таки должна сохраниться после окончания перемирия, а не на вот этот период», — сказал Мурадян.

По его словам, в случае успешных переговоров между странами можно будет говорить о безопасном перелете туристов.

«Минтранс внимательно с МИДом следят за ситуацией. Пока запрет действует по 17-е число на полеты российских перевозчиков. На текущий момент действует рекомендация воздержаться от продаж туров на Ближний Восток от Минэкономразвития для всех туркомпаний России. [Ограничения] будут сняты, когда будет безопасно, тогда мы сможем продавать. Но я думаю, что недели две-три, ну три минимум, потому что двухнедельный период плюс должна быть дельта», — пояснил Мурадян.

Ранее сообщалось, что война в Иране создала серьезные проблемы для российских компаний, представленных на Ближнем Востоке. На фоне регулярных ракетных атак и масштабных логистических сбоев более половины региональных отечественных брендов приостановили работу своих торговых объектов.

Кроме того, если двухнедельное перемирие между Ираном и США не будет продлено, предупредила аналитик Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева, российским компаниям придется массово уходить с рынков ближневосточных стран. Функционировать в нормальном режиме в условиях постоянных ракетных обстрелов будет практически невозможно, заключила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok