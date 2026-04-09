Бывший СССР
09:08, 9 апреля 2026

ВСУ начали использовать гражданские поезда в военных целях

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonid Andronov / Shutterstock / Fotodom

Компания «Украинская железная дорога» перевела несколько составов на пользование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Данное решение в очередной раз демонстрирует совершение преступлений киевским режимом в отношении мирного населения, поскольку поезда стали законной целью ВС РФ, что в свою очередь ускорит деградацию украинской транспортной системы», — рассказал Марочко.

По его словам, несколько поездов перестанут курсировать в Харьковской и Полтавской областях.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ включило старших офицеров в пожарные команды, созданные для стабилизации линии фронта. По словам эксперта, офицеров отправляют на сложные участки на пару недель, после чего при необходимости проводится ротация.

