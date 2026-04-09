Вывоз картофеля из России взлетел

Россельхознадзор: В I квартале экспорт картофеля из России вырос в 7,4 раза

В I квартале 2026 года Россия поставила на внешние рынки 104,6 тысячи тонн картофеля, или в 7,4 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Эти данные Россельхознадзора процитировало ТАСС.

Оказалось, что поставки овощей, корнеплодов и клубнеплодов превысили 126,1 тысячи тонн, что в 2,4 раза больше объема аналогичного периода 2025 года, когда речь шла о 51,9 тысячи тонн. Достигнутый рост произошел за счет увеличения в 7,4 раза отгрузок картофеля — с 14,1 тысячи тонн до 104,6 тысячи тонн.

Отмечается, что поставки корнеплодов (морковь, репа, свекла, сельдерей, редис) составили почти 8,5 тысячи тонн, а лука и чеснока — 3,3 тысячи тонн. Кроме того, в I квартале вырос экспорт фруктов и орехов на 20,7 процента, более чем до 2,5 тысячи тонн.

Во второй половине марта сообщалось, что по итогам февраля 2026 года суммарная стоимость экспорта китайского картофеля в Россию достигла максимума с августа 2025 года и вплотную подобралась к отметке два миллиона долларов. Отгрузки на тот момент росли четвертый месяц подряд. Февральские значения на 1,5 процента превзошли январские показатели. Как следствие, Россия приобрела статус одного из крупнейших покупателей китайского картофеля, уступив по объемам импорта только Киргизии.