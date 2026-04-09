Бывший СССР
20:49, 9 апреля 2026

Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами на Ближнем Востоке

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина готовится к заключению новых соглашений с партнерами на Ближнем Востоке. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает LB.ua в Telegram.

«Был доклад секретаря СНБО — он продолжает работать со странами рядом с Ираном, и будет больше наших безопасных украинских договоренностей», — рассказал украинский лидер.

По его словам, Киев и страны Ближнего Востока уже подготовили новые драфты соглашений. 13 апреля планируется провести совещание, на котором будут обсуждены соответствующие договоренности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    В Германии оценили риск захвата Россией Европы

    В Чехии сравнили ущерб для НАТО от Путина и Трампа

    Участник инцидента с Пашиняном получил сотрясение мозга

    Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом

    Стало известно о планирующемся «важном заявлении» Трампа по Ирану

    Раскрыта причина неожиданной уступчивости США перед Ираном

    Рютте высказался о распаде НАТО

    ЦСКА направит выручку продажи от билетов пострадавшим от наводнения в Дагестане

    В России сообщили о разработке первой российской многоразовой ракеты

    Все новости
