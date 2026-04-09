Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами на Ближнем Востоке

Украина готовится к заключению новых соглашений с партнерами на Ближнем Востоке. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает LB.ua в Telegram.

«Был доклад секретаря СНБО — он продолжает работать со странами рядом с Ираном, и будет больше наших безопасных украинских договоренностей», — рассказал украинский лидер.

По его словам, Киев и страны Ближнего Востока уже подготовили новые драфты соглашений. 13 апреля планируется провести совещание, на котором будут обсуждены соответствующие договоренности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.