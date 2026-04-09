17:25, 9 апреля 2026

Зеленский прокомментировал лишение Венгрии доступа к российской нефти

Алевтина Запольская
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Alberto Gardin / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Лишение Венгрии доступа к российской нефти — личный вопрос, а не энергетический. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Мы просто в состоянии войны. Здесь вопрос личный, вопрос не энергетический. Это вопрос нашего приоритета», — подчеркнул он.

Зеленский объяснил, что ситуация между Киевом и Будапештом осложнилась из-за наложенного вето Венгрии на финансовый транш Украине в размере 90 миллиардов долларов. Решение связано с повреждениями нефтепровода «Дружба».

В марте издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало о расчете Брюсселя на победу лидера оппозиции Венгрии Петера Мадьяра. По их словам, в этом случае он сможет занять должность премьер-министра и одобрить кредит Украине, что снизит градус во взаимоотношениях двух стран.

