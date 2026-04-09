Бывший СССР
11:45, 9 апреля 2026

Зеленский рассказал о доверии Путину со стороны окружения Трампа

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Дональда Трампа Джаред Кушнер доверяют российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью RAI.

По его словам, представители Белого дома «провели слишком много времени» с российским президентом. Это, добавляет Зеленский, и стало причиной доверия Путину.

В пример он привел свою попытку доказать администрации Трампа о якобы помощи России Ирану в нанесении ударов по базам США на Ближнем Востоке. «Я говорил об этом публично. Услышали ли мы реакцию США в адрес России с требованием прекратить это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И очень жаль», — подытожил украинский лидер.

В том же интервью Зеленский предложил несколько мест для встречи с Путиным. Он выделил Ближний Восток, Европу или США.

