Женщина оказалась на грани смерти и увидела покойную бабушку и ангелов

Жительница США рассказала о встрече с ангелами на грани смерти из-за астмы

Жительница штата Калифорния, США, Эмбер Бейкер пережила околосмертный опыт шесть лет назад. О нем она рассказала интервью The Sun.

В ноябре 2018 года у Бейкер случился очень серьезный приступ астмы. Ей было так плохо, что она даже не могла воспользоваться телефоном и вызвать скорую. По словам женщины, когда ее сознание начало угасать, перед ней появилась ее покойная бабушка Элейн. Бейкер рассказала, что бабушка якобы положила руки ей на лоб и стала помогать ей дышать.

При этом, как отмечает женщина, Элейн была не одна. На грани смерти Бейкер якобы встретила фигуру по имени Мария. «Она была полна чистой, безусловной любви. Она ничего не говорила, но я понимала, что она якорь», — объяснила женщина. Вскоре, как утверждает Бейкер, около них также оказался архангел Михаил, от которого исходило теплое оранжево-красное свечение.

После, как вспоминает женщина, она почувствовала, что покинула свое тело и начала двигаться по туннелю света. По словам Бейкер, фигуры рядом помогли ей осознать себя частью Вселенной и перейти на другой уровень сознания. Она уверена, что ей даже удалось увидеть Бога. «Я перешла на другую сторону, но я не была мертва», — объяснила она.

По словам Бейкер, этот опыт исцелил ее и помог осознать жизненную цель — пробуждать божественность в других. Женщина уверена, что после пережитого она стала экстрасенсом. Теперь она верит в высшие силы и вечную жизнь.

