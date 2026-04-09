Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:18, 9 апреля 2026

Женщина оказалась на грани смерти и увидела покойную бабушку и ангелов

Юлия Юткина
Фото: Gballgiggsphoto / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Калифорния, США, Эмбер Бейкер пережила околосмертный опыт шесть лет назад. О нем она рассказала интервью The Sun.

В ноябре 2018 года у Бейкер случился очень серьезный приступ астмы. Ей было так плохо, что она даже не могла воспользоваться телефоном и вызвать скорую. По словам женщины, когда ее сознание начало угасать, перед ней появилась ее покойная бабушка Элейн. Бейкер рассказала, что бабушка якобы положила руки ей на лоб и стала помогать ей дышать.

При этом, как отмечает женщина, Элейн была не одна. На грани смерти Бейкер якобы встретила фигуру по имени Мария. «Она была полна чистой, безусловной любви. Она ничего не говорила, но я понимала, что она якорь», — объяснила женщина. Вскоре, как утверждает Бейкер, около них также оказался архангел Михаил, от которого исходило теплое оранжево-красное свечение.

После, как вспоминает женщина, она почувствовала, что покинула свое тело и начала двигаться по туннелю света. По словам Бейкер, фигуры рядом помогли ей осознать себя частью Вселенной и перейти на другой уровень сознания. Она уверена, что ей даже удалось увидеть Бога. «Я перешла на другую сторону, но я не была мертва», — объяснила она.

По словам Бейкер, этот опыт исцелил ее и помог осознать жизненную цель — пробуждать божественность в других. Женщина уверена, что после пережитого она стала экстрасенсом. Теперь она верит в высшие силы и вечную жизнь.

Ранее сообщалось, что американка, которая провела в коме четыре дня после внутреннего кровотечения, рассказала, что встретилась со своей умершей собакой. По словам женщины, собака слизывала слезы с ее лица, а затем издалека послышался голос мужа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экспорт российской нефти из портов Балтики рухнул

    В российском городе на конкурсе красоты участниц с инвалидностью попросили уйти со сцены

    «Ростех» рассказал о двигателе НК-3 для ракеты «Воронеж»

    Российский город накрыло апрельской метелью

    Единственный выживший в авиакатастрофе россиянин добился компенсации

    США захотели переложить ответственность за Ормузский пролив на Европу

    Американские нефтяники взбунтовались из-за решения Ирана

    Российская кризисная отрасль попросила спасти компании от вала банкротств

    Десятки российских туристов застряли на границе с Грузией

    Женщина оказалась на грани смерти и увидела покойную бабушку и ангелов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok