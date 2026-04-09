Женщина получила ожоги после взрыва снаряда времен Второй мировой войны на пляже

The Sun: На пляже в Великобритании нашли 150 гранат времен Второй мировой войны

Отдыхавшая на пляже в Великобритании женщина получила ожоги после взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Об этом стало известно The Sun.

7 апреля на побережье Кримдон-Дин в графстве Дарем рядом с женщиной сдетонировала фосфорная граната, наполовину зарытая в песок. Пострадавшая получила незначительные травмы. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

В итоге военные эксперты нашли в песке 150 самовоспламеняющихся боеприпасов. В прошлом веке они использовались британской территориальной обороной в качестве противотанковых средств. Правоохранительные органы оцепили берег и провели контролируемые взрывы найденных гранат ради их утилизации. Власти рекомендовали местным жителям и туристам сообщать о любых «необычных предметах» на пляже и не прикасаться к ним.

