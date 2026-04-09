Житель города Свободный нашел способ избавиться от парализованной матери

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:58, 9 апреля 2026

Прокуратура передала в суд дело убившего парализованную мать амурчанина
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура направила в суд уголовное дело жителя города Свободный Амурской области, обвиняемого в расправе над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По делу утверждено обвинительное заключение, из которого следует, что 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с парализованной матерью. На фоне возникших к ней неприязненных отношений, обусловленных состоянием ее здоровья, преклонным возрастом и необходимостью постоянного ухода, он набросился на нее, когда она спала. Сын нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу спящей женщины, после чего скинул ее с кровати и продолжил избивать.

Женщина получила не менее 45 ударов, телесные повреждения от них оказались несовместимыми с жизнью. Осознав содеянное, мужчина вызвал полицию. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области задержали ранее судимого жителя по подозрению в расправе над тремя членами семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok