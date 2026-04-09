Житель города Свободный нашел способ избавиться от парализованной матери

Прокуратура передала в суд дело убившего парализованную мать амурчанина

Прокуратура направила в суд уголовное дело жителя города Свободный Амурской области, обвиняемого в расправе над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По делу утверждено обвинительное заключение, из которого следует, что 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с парализованной матерью. На фоне возникших к ней неприязненных отношений, обусловленных состоянием ее здоровья, преклонным возрастом и необходимостью постоянного ухода, он набросился на нее, когда она спала. Сын нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу спящей женщины, после чего скинул ее с кровати и продолжил избивать.

Женщина получила не менее 45 ударов, телесные повреждения от них оказались несовместимыми с жизнью. Осознав содеянное, мужчина вызвал полицию. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

