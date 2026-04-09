18:38, 9 апреля 2026

Жителей Москвы предупредили об опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом жителей столичного региона предупредил Гидрометцентр России, пишет ТАСС.

Причиной для такого решения стал снегопад и вероятность возникновения гололедицы на дорогах. По словам синоптиков, до полуночи в некоторых районах Москвы и Подмосковья ожидаются дождь и мокрый снег.

Осадки могут налипать на провода и деревья. В ночь на 10 апреля характерные для зимы осадки могут сохраниться. При этом температура воздуха опустится до отрицательных значений — улицы могут стать скользкими.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что осадки в Москве прекратятся в воскресенье, 12 апреля. К этому сроку похолодание в столичном регионе начнет отступать, ожидает синоптик. Температура воздуха в этот день может достигнуть плюс 12 градусов и превысить климатическую норму.

