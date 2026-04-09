17:56, 9 апреля 2026

«Народный губернатор» ДНР сравнил жизнь в Донбассе с периодом до Майдана

Губарев: Жизнь в ДНР стала лучше в большинстве вопросов в сравнении с 2013 годом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жизнь в Донецкой народной республике (ДНР) стала лучше в большинстве вопросов в сравнении с 2013 годом. С таким заявлением выступил ветеран специальной военной операции и бывший «народный губернатор» ДНР Павел Губарев в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), опубликованном на YouTube.

Губарев ответил на вопрос о сравнении ситуации в ДНР с периодом в составе Украины и признал, что из-за продолжающихся боевых действий экономическое положение региона является нестабильным. Однако, подчеркнул он, этот вопрос является единственным, в котором нынешняя республика уступает в сравнении с периодом до объявления независимости.

«Да, экономика разрушена, но это война, и мы — не причина этой войны. Причина этой войны — Майдан», — объяснил общественный деятель возможные проблемы в жизни региона.

Бывший «народный губернатор» Донбасса отметил, что первопричиной вооруженного конфликта в Донбассе 2014-2015 годов стало желание руководства Украины, пришедшего к власти по итогам Евромайдана, легитимизировать свою победу и заставить жителей региона смириться с положением. Он также добавил, что первыми захват зданий государственных органов на Украине совершили участники «самообороны Майдана».

Ранее Губарев раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом в 2014 году. Бывший «народный губернатор» ДНР также назвал условия, на которые могли бы согласиться участники акций протеста.

